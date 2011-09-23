Королевская: выборы в парламент станут шоком для правящей партии

Народный депутат (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает общественные движения главной самостоятельной движущей силой общества, которую так боится действующая власть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, об этом она заявила на заседании 4-й Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед!», которое состоялось в Киеве.

Пресс-служба также напомнила, что Н.КОРОЛЕВСКАЯ является председателем упомянутой Народной коллегии.

Политик отметила, что 89% жителей Украины не поддерживают пенсионную реформу, 80% - налоговую реформу, 75% - земельную реформу.

«И это не странно: нельзя проводить реформу без доверия граждан. В стране за 20 лет уже родилось поколение действительно независимых, самостоятельных и свободных людей. Их – миллионы, и они являются основой развития общества. Нынешняя власть осталась по уровню своего мышления еще в прошлом веке, поэтому выборы в парламент в 2012 году станут шоком для правящей партии, которой придется расплачиваться за свою провальную экономическую политику. Наши глобальные задачи и глобальные вызовы, которые стоят перед всеми общественными движениями, – это заставить власть либо исправлять свои ошибки, либо - пойти», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению начальника штаба Всеукраинской гражданской акции «Вперед!» Андрея ПАНАЭТОВА, действия власти напоминают действия самоубийцы. «Антисоциальная, антинародная политика власти стимулирует нас к объединению. Поэтому наша гражданская акция «Вперед!» инициирует новое мощное общественное движение. Мы будем самоорганизовываться, и понимаем, что вместе мы – сила. И этой силой вскоре мы сметем все то, что стоит на пути успешного развития Украины и нас самих. Мы не готовы к диалогу с этой властью, мы готовы диктовать ей свои условия. И я очень не завидую этой власти, если она не услышит требований народа», – заявил А.ПАНАЭТОВ.

Представитель Федерации профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ напомнил, что за год, который прошел после Налогового Майдана, не все требования людей были выполнены. Среди них – отставка правительства и «перезагрузка Верховной Рады». «Несмотря на то, что нам удалось добиться вето президента на Налоговый кодекс, последующее внесение поправок в этот документ не привело к улучшению жизни и деятельности предпринимателей. Предприятия закрываются, сотни тысяч людей остаются без работы. Мы получили пенсионную реформу, на выходе – Трудовой и Жилищный кодексы. Поэтому пришло время сказать власти: СТОП!», - заявил В.РОЙ.

Профсоюзный лидер призвал всех активистов акции «Вперед!» а также представителей других общественных организаций 13 октября, в Международную неделю борьбы с бедностью выйти на улице и присоединиться к митингам протеста, которые организует Федерация профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украины.

В работе 4-й Народной коллегии также приняли участие и выступили представители Всеукраинской общественной организации воинов-десантников «Никто, кроме нас».

В пресс-службе также отметили, что 4-я Народная коллегия подвела итоги двух этапов Всеукраинской гражданской акции «Вперед!» - «Весеннего марша протеста» и «Летней самоорганизации». Заседание Народной коллегии было посвящено годовщине Налогового Майдана.

Организаторы и участники Всеукраинской гражданской акции "Вперед!" и "Весеннего марша протеста»: активисты общественных движений, независимых профсоюзов, участники Налогового Майдана, инициаторы и участники двух АвтоМайданов представители 298 общественных организаций со всех регионов Украины.