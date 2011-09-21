ВР оставила VIP-пенсии для прокуроров, которые нарушают права человека

Верховная Рада Украины отказалась принять Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правовых последствий нарушения судьями, прокурорами и следователями прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали всего 66 народных депутатов из 364 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось дополнить Закон Украины “О прокуратуре”, Закон Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц” и Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” положениями, согласно которым лица, пенсия которым назначена на основании этих норм, утрачивают право на ее получение в случае вступления в законную силу решения суда Украины или решения международного судебного учреждения, юрисдикция которого признана Украиной и которым установлен факт совершения судьей, прокурором или следователем нарушения прав или свобод гражданина, закрепленных Конституцией Украины, в период пребывания в должности, которая давала право на назначение такой пенсии. В этом случае, в соответствии с законопроектом, пенсия насчитывается согласно Закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.