Литвин: в парламент легко войти, но трудно выйти

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что инцидент с митингующими, который произошел сегодня возле ВР, исчерпан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

По словам спикера, в правительстве было принято согласованное решение о создании рабочей группы и согласовании ряда позиций, и уже после этого решено вернуться к рассмотрению законопроекта «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений», которым отменяется ряд льгот.

В.ЛИТВИН отметил: «Есть все основания считать, что цивилизованно этот инцидент исчерпан».

При этом он призвал народных депутатов «вести себя толерантно, понимая, что в Верховную Раду можно завести людей, а затем нужно думать, как их из ВР вывести».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 сентября, участники митинга, которые пикетировали Верховную Раду, пытались прорваться в помещение парламента.

В частности, воины-афганцы прорвались через ограждение перед стенами Верховной Рады и вплотную подошли к дверям ВР. Им пытались помешать представители правоохранительных органов. Во время столкновений были разбиты стекла на некоторых входных дверях здания ВР.

Участники митинга прекратили штурм парламента лишь после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства и пообещали, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закон, который отменяет льготы для ряда граждан. Участникам акции протеста также сообщили о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.