Симоненко призывает к борьбе против антинародных реформ

Коммунисты категорически осуждают правительственный законопроект №9127, отменяющий льготы 10 млн. граждан, и призывают всех присоединиться к борьбе против антинародных реформ. Об этом заявил лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО, выступая на митинге в Чернигове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, по словам П.СИМОНЕНКО, «коммунисты единственные, кто выступил с категорическим осуждением правительственного законопроекта 9127, который фактически лишает заслуженных льгот более 10 миллионов граждан Украины. В том числе афганцев, чернобыльцев, ветеранов войны и труда, «детей войны», всех категорий граждан, которые имеют заслуженное право на льготы и государственную поддержку».

Лидер КПУ отметил, что сегодня, выступая с трибуны Верховной Рады, он призвал всех, «кому не безразлична судьба страны, не молчать и присоединиться к нашей борьбе против антинародных реформ, в том числе и против унизительного антисоциального законопроекта №9127. Наш призыв услышан, и то, что происходит сейчас у Верховной Рады, тот протест — яркое подтверждение моих слов», - заявил П.СИМОНЕНКО.

По информации пресс-службы, сегодня, 20 сентября, на центральной площади Чернигова лидер КПУ торжественно открыл памятник Ленину, который находился на капитальном ремонте.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений" (№9127).

Данным законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной.

Проектом закона также предлагается предоставить Кабинету министров право определять размеры и механизмы выделения социальной помощи и льгот.

Законопроектом предлагается установить, что погашение уже существующей задолженности по судебным решениям, ответственность за исполнение которых несет государство, будет осуществляться в порядке и сроки, установленные Кабинетом министров Украины с учетом результатов анализа имеющихся финансовых ресурсов государства.

Сегодня, 20 сентября, несколько тысяч человек возле Верховной Рады протестовали против принятия этого закона.