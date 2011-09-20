Фюле: Евросоюз не считает Тимошенко и Луценко политзаключенными

В соглашение об ассоциации с Украиной, если оно будет подписано, упоминание о перспективе членства Украины в ЕС, равно как и о ст. 49 Европейского договора, гарантирующей такую перспективу не войдет. Такое категоричное утверждение прозвучало в интервью Еврокомиссара Штефана Фюле «Коммерсанту-Украина».

Не менее категоричным было и другое утверждение еврокомиссара: Евросоюз не считает Юлию Тимошенко и Юрия Луценко политзаключенными. Дословно это прозвучало так: «Нет, они не являются политическими заключенными. Мы не считаем никого из них таковыми».

«А на каких основаниях мы должны так считать?, - парировал встречным вопросом еврокомиссар, - Я вижу четкое различие между проблемными случаями в Украине и политическими заключенными в Белоруссии, за которыми мы признаем такой статус. В Белоруссии их арест стал следствием того, что они выступали против диктатуры Лукашенко. А в Украине возникают вопросы о качестве законодательства и об уровне независимости судебной системы. В то же время мы видим, что ваша власть прилагает усилия для исправления существующих недостатков».

К этому Фюле добавил, что на дело Тимошенко он лично ссылается лишь «в качестве примера» как на «доказательство существования проблем в Украине».

«Я никогда не говорил, что речь идет только о ней, есть и другие вопросы», - подчеркнул Фюле.