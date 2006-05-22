”Нафтогаз” признал, что должен, но всем прощает

НАК «Нафтогаз Украины» подтверждает, что имеет текущую задолженность за поставленный в январе-феврале «РосУкрЭнерго» газ в размере более 400 млн. долларов.

Об этом сказал и.о. директора по финансовым и инвестиционным вопросам, начальник Департамента по экономике и ценовой политике НАК «Нафтогаз Украины» Ярослав ДИКОВИЦКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя информацию СМИ о якобы существующем долге компании перед «РосУкрЭнерго» в 413 млн. долларов.

«Нет такого, что мы четыре месяца не платим за газ, мы платим за газ. Задолженность образовалась в момент разрыва расчетов «Газпрома» «Нафтогазу Украины» за услуги по транзиту газа», - сказал Я.ДИКОВИЦКИЙ.

При этом он добавил, что компания постоянно рассчитывается за газ и это текущая задолженность, которая образовалась в момент составления актов приемки-передачи.

Как сообщал УНИАН, еженедельник "Зеркало недели" (№19 (598) от 20 мая 2006 года) сообщил со ссылкой на протокол переговоров рабочих групп НАК "Нафтогаз Украины", ОАО "Газпром" и компании "РосУкрЭнерго АГ" от 10-11 апреля 2006 года, что долг НАК "Нафтогаз Украины" перед ОАО «Газпром» (Россия) и компанией «РосУкрЭнерго» (Швейцария) за поставленный в январе-феврале 2006 года в Украину природный газ составляет более 413 млн. 344,65 тыс. долларов.