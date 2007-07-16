Юристы Нашей Украины обвиняют партию Кинаха в распространении ”дезы”

Юридический департамент “Нашей Украины” призывает Партию промышленников и предпринимателей Украины не дезинформировать общество и не выражать предположений о возможном принятии Высшим административным судом Украины решения в интересах ПППУ.

Как сообщает официальный сайт объединенных демократических сил, кроме того, что информация о возможном пересмотре ВАСУ постановления Печерского районного суда Киева, которым подтверждено исключительное право делегатов межпартийного съезда блока “Наша Украина” принимать решение об “обнулении” собственных избирательных списков, является непрямым давлением на суд, она еще и не отвечает действительности.

В сообщении отмечается, что 17 июля, действительно, состоится судебное заседание в Высшем административном суде Украины, но не по вопросу пересмотра постановления Печерского райсуда Киева по существу, а по вопросу пересмотра постановления Апелляционного административного суда Киева от 16 июня 2007 года, в котором было отказано ПППУ в апелляционном обжаловании постановления Печерского районного суда Киева от 11 мая 2007 года.

ВАСУ отказал ПППУ в кассационном пересмотре постановления Печерского районного суда Киева от 11 мая и в остановке его выполнения постановлениями от 4 и 5 июля 2007 года.

«Хотелось бы отметить, что в основу обоснования жалоб и ходатайств всех уровней ПППУ положено утверждение, что решение об “обнулении” избирательных списков блока “Наша Украина” принималось без участия ПППУ, а поэтому является незаконным. В который раз напоминаем, что такому решению предшествовало исключение ПППУ из состава блока “Наша Украина”, а поэтому и не могло приниматься и оформляться при участии ПППУ”, отмечают юристы.

«ПППУ свое исключение из состава блока в определенном законом порядке не обжаловала, хотя о намерениях было озвучено на специальной пресс-конференции Львом ГНАТЕНКО. Сознательно или бессознательно, ПППУ замалчивает факт своей бездеятельности в обжаловании собственного исключения и манипулирует подменой понятий с целью получения то ли политических, то ли информационных дивидендов», говорится в сообщении.

Административный суд не мог пересматривать действие решений блока политических партий, поскольку пункт 4 части второй статьи 17 Кодекса административного судопроизводства Украины исключает из юрисдикции административных судов публично-правовые дела по поводу реализации объединениями граждан их исключительной компетенции, заявляют юристы.

В отношения с Центральной избирательной комиссией по поводу внесения изменений в избирательный список вступил блок «Наша Украина», а не Партия промышленников и предпринимателей Украины, к тому же в резолютивной части подлежащего обжалованию постановления Центральной избирательной комиссии №23 от 30 апреля 2007 года также отсутствует заключение о действии решений межпартийного съезда блока «Наша Украина» от 19 апреля 2007 года.

Поэтому, отмечают юристы, осуществляя судебный контроль по этому постановлению, Печерский райсуд не имел права давать оценку тем обстоятельствам, по которым нет решения ответчика, а Киевский апелляционный административный суд вполне обоснованно установил отсутствие правовой заинтересованости ПППУ в указанных правоотношениях.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Партии промышленников и предпринимателей заявила, что Высший административный суд Украины ориентировочно 17 июля рассмотрит дело об обнулении избирательного списка блока «Наша Украина» к выборам 26 марта 2006 года.

Печерский райсуд Киева признал законным исключение из списка блока "Наша Украина" всех кандидатов в народные депутаты, которые не были избраны по результатам выборов в марте 2006 года.

16 июня Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Печерского райсуда и отказал ПППУ в рассмотрении апелляционной жалобы.