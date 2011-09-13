Герман говорит «браво» стране, где «так вольно дышит» Вакарчук
Об отказе петь под символикой ПР
Советник Президента Украины по гуманитарным вопросам Анна ГЕРМАН считает, что снятие символики Партии регионов со сцены в Луганске по требованию лидера группы "Океан Эльзы" Святослава ВАКАРЧУКА только подтверждает демократичность власти Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ГЕРМАН высказала сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя случай, который в прошлые выходные произошел в Луганске во время организации концерта С.ВАКАРЧУКА.
"Меня это не оскорбило. Меня бы оскорбило, если бы кто-то не имел права выбора, а когда человек имеет право выбора, я считаю, что мы ведем правильную политику", - сказала А.ГЕРМАН.
По ее мнению, выбор певца является его личным делом. "Творческий человек может согласиться или отказаться петь под тем или другим баннером. Если бы это было не так, я бы сказала, что мы живем в тоталитарной стране. В демократическом государстве ты имеешь право выбора: ты можешь выступать под баннером этой партии, ты можешь выступать под баннером другой партии или не выступать под баннером никакой партии. Это является свободой выбора и я бью "Браво" стране, которая творческим людям дает такую возможность", - сказала советник Президента.
Как сообщал УНИАН, 10-11 сентября Луганск праздновал свое 216-летие. В праздничном концерте должна была принимать участие группа "Океан Эльзы". Однако ее лидер С.ВАКАРЧУК отказался петь на сцене, украшенной символикой Партии регионов. Во время концерта с баннера над сценой отрезали слова "Партия регионов".