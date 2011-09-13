Герман говорит «браво» стране, где «так вольно дышит» Вакарчук

Советник Президента Украины по гуманитарным вопросам Анна ГЕРМАН считает, что снятие символики Партии регионов со сцены в Луганске по требованию лидера группы "Океан Эльзы" Святослава ВАКАРЧУКА только подтверждает демократичность власти Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ГЕРМАН высказала сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя случай, который в прошлые выходные произошел в Луганске во время организации концерта С.ВАКАРЧУКА.

"Меня это не оскорбило. Меня бы оскорбило, если бы кто-то не имел права выбора, а когда человек имеет право выбора, я считаю, что мы ведем правильную политику", - сказала А.ГЕРМАН.

По ее мнению, выбор певца является его личным делом. "Творческий человек может согласиться или отказаться петь под тем или другим баннером. Если бы это было не так, я бы сказала, что мы живем в тоталитарной стране. В демократическом государстве ты имеешь право выбора: ты можешь выступать под баннером этой партии, ты можешь выступать под баннером другой партии или не выступать под баннером никакой партии. Это является свободой выбора и я бью "Браво" стране, которая творческим людям дает такую возможность", - сказала советник Президента.

Как сообщал УНИАН, 10-11 сентября Луганск праздновал свое 216-летие. В праздничном концерте должна была принимать участие группа "Океан Эльзы". Однако ее лидер С.ВАКАРЧУК отказался петь на сцене, украшенной символикой Партии регионов. Во время концерта с баннера над сценой отрезали слова "Партия регионов".