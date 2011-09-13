СМИ: Янукович пригрозил Грищенко отставкой

Министерство иностранных дел Украины получило жесткое указание руководства страны любой ценой добиться завершения переговоров и парафирования договора об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в текущем году.

Об этом пишет газета «Коммерант-Украина» (№ 143 от 13 сентября) со ссылкой на свои источники в МИД.

"На одной из встреч Виктор ЯНУКОВИЧ предупредил министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО: если к Новому году договора не будет, ГРИЩЕНКО отправится в отставку. Так что МИД мотивирован", - сказал изданию информированный источник в Администрации Президента.

В сложившихся условиях украинские дипломаты не ограничиваются встречами и переговорами - стандартными механизмами влияния на европейских партнеров, отмечает газета.

По информации "Коммерсанта", МИД также перешел к борьбе в медийном поле, договариваясь с европейскими СМИ о размещении статей, призванных доказать европейским депутатам и чиновникам, что экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО действительно является преступницей и должна понести уголовное наказание за свою деятельность на посту главы правительства.