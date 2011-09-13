Молодежь ЕНП призвала остановить политические преследования в Украине

Молодежь Европейской народной партии призвала власть Украины остановить “политические преследования” оппозиции и гарантировать независимость судебной системы в стране.

Об этом говорится в сообщении организации по результатам проведенной в Киеве 8-11 сентября конференции, участие в которой приняли 80 молодых политиков, представителей самых крупных правоцентристских политических партий из 27 стран Европы. Организаторами мероприятия выступили «Батькивщина молодая», Демократический Альянс и Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

В принятой резолюции конференции говорится, что «в Украине имеют место избирательное применение закона и политические преследования; судебный процесс над Юлией ТИМОШЕНКО, который проходит в настоящее время, является политически мотивированным. Имеют место политически мотивированные преследования лидеров и членов организации - члена Молодежи Европейской Народной Партии – «Батькивщины молодой», так как и других оппозиционных партий. В Украине имеют место авторитарные тенденции, включая ограничение свободы слова в средствах массовой информации и прав на мирные протесты».

Далее в документе отмечается, что, признавая то, что Украина ориентирована на интеграцию в Европейский Союз, и что для Европейского соседства и будущего Европейского Союза укрепления демократии и верховенства права в Украине важно, а также, в частности то, что Европейская комиссия, Европейский парламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы и многие европейские правительства обеспокоены состоянием законности в Украине, YEPP призывает «украинскую власть остановить политические преследования экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, членов ее правительства, членов политической партии «ВО «Батькивщина» и политической оппозиции, гарантировать независимость судебной власти в Украине и обеспечение применения европейских стандартов верховенства закона и демократии; остановить политические преследования лидеров и членов ВМОО «Батькивщина молодая», как и других оппозиционных партий».