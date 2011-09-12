Дзюба считает, что украинская власть переплюнула советских вождей

Герой Украины, академик НАН Украины, известный литературовед, общественный и культурный деятель Иван ДЗЮБА считает суд над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО образцом политического преследования, еще хуже, чем было в советские времена.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини», И.ДЗЮБА сказал после посещения Печерского районного суда.

«Держитесь, Юлия Владимировна. Мы с вами, мы победим!», - сказал И.ДЗЮБА Ю.ТИМОШЕНКО перед началом судебного заседания.

«Общее впечатление от суда у меня грустное. В советские времена (когда судили и меня за книгу «Интернационализм или русификация?») власть все же придерживалась законодательства. Какое оно было, то другое дело. Конечно, дела были политическими. Но суд исходил из буквы закона. Теперь суд не только подделывает дело, но и полностью пренебрегает законом. То, что дело ТИМОШЕНКО является политическим, признал весь цивилизованный мир. С ТИМОШЕНКО борются как с главным оппозиционером», - отметил И.ДЗЮБА.

«Если власть хотела начать борьбу с коррупцией (как она говорит), то необходимо было начинать с реальных коррупционеров, а не с ТИМОШЕНКО. Также необходимо все это осуществлять публично, исключительно по закону. А так мы видим образец политического преследования, еще хуже, чем было в советские времена», - убежден И.ДЗЮБА.