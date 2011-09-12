Эксперты ГУАМ обсудили сотрудничество в области нанотехнологий

Эксперты государств-членов ГУАМ обсудили региональное сотрудничество в области нанотехнологий и наноматериалов.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, в рамках Рабочей группы по культуре, науке и образованию, состоялась видеоконференция экспертов государств-членов ГУАМ на тему: «Региональное сотрудничество в области нанотехнологий и наноматериалов» при участии представителей Академий наук и научных кругов государств-членов и Секретариата ГУАМ.

Участники видеоконференции предоставили информацию по поводу исследований в области нанотехнологий и наноматериалов в своих странах и перспектив развития данного направления.

Стороны также обменялись информацией относительно новых предложений для сотрудничества в области нанотехнологий и наноматериалов и договорились продолжить обмен информацией о текущем состоянии исследований в области нанотехнологий и наноматериалов в государствах-членах ГУАМ.