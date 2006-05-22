Сын Ющенко снова ”вляпался”?

Охранник сына президента Андрея Ющенко может быть причастен к ранению прокурора бориспольского межрайонного прокурора Александра Кузовкина.

Об этом пишут в понедельник газета "Сегодня" и сайт "Обком".

По версии "Сегодня" автомобиль прокурора в пятницу "подрезала" BMW, началась "дорожная разборка". "Внезапно" из BMW выскочил мужчина и выстрелил прокурору в ногу резиновой пулей (попал в бедро)", - пишет газета.

После этого BMW скрылась с места преступления.

Когда прокурор назвал прибывшей милиции номера машины, те "потеряли лицо". "Якобы они знали, что к этой машине имеет отношение сын президента, а стрелять мог его охранник".

При этом "Сегодня" отмечает, что доказательств у них нет. Также газета допускает, что на BMW, который в прошлом был зарегистрирован на мать Андрея Светлану Ющенко, может сейчас ездить охранник.

"Сегодня" также ссылаясь на свою информацию утверждает, что с Кузовкиным после ДТП встречался глава СБУ Игорь Дрижчаный. В СБУ эту информацию изданию не подтвердили.

Сам Кузовкин в разговоре с корреспондентом "Сегодня" назвал информацию о ДТП "брехней".

По версии "Обкома", прокурор выйдя из своей машины после ДТП, "увидел и узнал сына президента Украины".

"Прокурор представился, назвал свою должность и сделал замечание Андрею Ющенко о нарушении им правил дорожного движения и создании аварийной ситуации на дороге. В ответ на замечание, Андрей Ющенко в грубой форме пообещал прокурору, что завтра тот будет сидеть в тюрьме, где его "опустит" лично один из заместителей генерального прокурора", - пишет Обком.

"Перепалка между прокурором и сыном Президента завершилась тем, что Андрей Ющенко два раза ударил прокурора в лицо, а сопровождавший Андрея Ющенко человек выстрелил в прокурора из пистолета, прострелив ему бедро", - отмечает издание.

После этого, в версии "Обкома", Андрей Ющенко и его спутник "сели в автомобиль и покинули место происшествия, оставив прокурора Кузовкина лежащим на дороге возле автомашины".

Украинская правда