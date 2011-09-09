Высшая квалификационная комиссия не нашла нарушений в действиях Киреева

Высшая квалификационная комиссия судей Украины пришла к выводу, что оснований для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА нет.

Как сообщили в ВККСУ, такое решение было принято в четверг, 8 сентября, на заседании комиссии по обращению народного депутата и защитника Юлии ТИМОШЕНКО, против которой рассматривается "газовое дело", Сергея ВЛАСЕНКО, передает ТСН.

Отметим также, что адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ заявил, что судья Р.КИРЕЕВ не имел права завершать судебное следствие по "газовому делу".

По словам Ю.СУХОВА, Киреев должен рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения и, согласно нормам УПК, объявить все материалы дела, которые он еще не объявлял.

Ю.СУХОВ добавил, что если судья этого не сделает, это будет грубым нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса и будет обжаловано в Европейском суде по правам человека.

Напомним, бывшего премьера Ю.ТИМОШЕНКО обвиняют в превышении служебных полномочий при подписании в 2009 году газовых контрактов между Украиной и Россией.

С 5 августа она находится в СИЗО. Ранее Ю.ТИМОШЕНКО уже неоднократно заявляла, что считает себя невиновной и дело против него необходимо закрыть в связи с отсутствием состава преступления. Также Ю.ТИМОШЕНКО и ее защита неоднократно просили разрешить трансляцию заседаний по «газовому делу».