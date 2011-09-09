Томенко: Власть оставила бизнесу два варианта

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что власть превращает предпринимателей в будущую движущую силу протестных акций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал в четверг в эфире канала ТВі.

«Сегодня представители правящей финансово-политической группы используют милицию совместно с криминальными элементами для захвата наиболее привлекательных предприятий и объектов бизнеса», - заявил Н.ТОМЕНКО.

«Принцип очень простой: если вы представитель бизнеса и сотрудничаете с Партией регионов, то должны поделиться частью своего бизнеса (в разных ситуациях от 10% до 30%), если же вы не сотрудничаете с властью, или еще хуже – поддерживаете оппозицию, – то должны отдать 70% своего бизнеса», - объяснил вице-спикер.

По его словам, предпринимателей, которые не соглашаются на такие «справедливые» отношения с правящей и направляющей финансово-политической группой в Украине, ждут поджоги, обыски, нападения.

Н.ТОМЕНКО подытожил, что в «стране происходит не столько перераспределение бизнеса, сколько фактически его захват». Он отметил, что малый бизнес практически уничтожен неадекватным Налоговым кодексом, а средний сегодня находится в стадии такого «перераспределения».

«Власть оставила бизнесу два варианта: или бежать из страны, или готовиться к протесту», - подчеркнул вице-спикер.

«Таким образом, как ни странно, главной движущей силой протеста против власти в ближайшее время могут стать не социально-незащищенные, а в первую очередь бизнес», - считает Н.ТОМЕНКО.