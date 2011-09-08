Адвокат Тимошенко: Киреев не имел права завершить судебное следствие

Судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ, изменив порядок рассмотрения так называемого «газового дела» экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, не объявил все тома дела, потому он должен вернуться к стадии судебного следствия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом заявил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса.

По его словам, Р.КИРЕЕВ должен рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения и объявить все материалы дела, которые он еще не объявлял.

Ю.СУХОВ добавил, что если судья этого не сделает, это будет грубым нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса, которое будет обжаловано в Европейском суде по правам человека.

Адвокат также отметил, что при вынесении приговора Р.КИРЕЕВ не имеет права ссылаться на материалы дела, которые не были объявлены в суде.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером Р.КИРЕЕВ объявил о завершении судебного следствия по уголовному делу по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году и о начале судебных прений.

По его словам, чтобы участники процесса смогли подготовиться к судебным прениям, в судебном рассмотрении дела объявлен перерыв до 9.30 12 сентября.

Судья Р.КИРЕЕВ объявил это решение, несмотря на требование адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО рассмотреть их ходатайство об отмене меры пресечения в отношении подсудимой и завершить судебное заседание в связи с окончанием рабочего дня.