Киреев снова отказал Тимошенко

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ отказал экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и ее защите в удовлетворении ряда ходатайств о проведении дополнительных экспертиз по делу о подписании газовых соглашений с РФ в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Р.КИРЕЕВ объявил после окончания перерыва в заседании суда по рассмотрению дела Ю.ТИМОШЕНКО.

«Защитой не приведены доводы, которые бы свидетельствовали о необходимости проведения экспертиз. В удовлетворении ходатайств отказать. Постановление суда отдельному обжалованию не подлежит», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Судья вернулся в зал заседаний из совещательной комнаты с небольшим опозданием и, используя этот момент, народные депутаты, присутствующие в зале, запели для Ю.ТИМОШЕНКО украинскую народную песню «Їхав, їхав козак містом». После исполнения этой песни экс-премьер-министр поблагодарила своих однопартийцев.

Как сообщал УНИАН, защита Ю.ТИМОШЕНКО в своих ходатайствах просила суд назначить ряд дополнительных экспертиз, в частности, экспертизу газовых контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» от 2009 года, а также документов, на основании которых был рассчитан ущерб, нанесенный НАК «Нафтогаз Украины» в результате подписания этих соглашений.

Адвокаты также настаивали на проведении комплексной почерковедческой экспертизы подписи Ю.ТИМОШЕНКО на директивах на проведение переговоров о заключении газовых контрактов, поскольку в материалах уголовного дела есть копия директив, заверенная факсимиле подписи экс-премьера.