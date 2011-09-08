Тимошенко и ее адвокаты отказались объяснять Кирееву ходатайства

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и ее адвокаты Юрий СУХОВ, Александр ПЛАХОТНЮК и Николай СИРЫЙ в знак протеста против действий председательствующего по делу судьи Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА отказались предоставить объяснения относительно своих ходатайств, поданных в письменном виде через канцелярию суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.СУХОВ, А.ПЛАХОТНЮК, Н.СИРЫЙ заявили сегодня на судебном заседании во время рассмотрения их ходатайств о вызове свидетелей и экспертов для проведения их допроса в суде.

«Мои защитники и я не видим абсолютно никакой необходимости провозглашать какие-то правовые позиции. У вас есть письменные ходатайства. Мы хотим всей командой дать вам возможность досрочно выполнить задание, чтобы вы нам каждые 5 минут не повторяли, что мы затягиваем процесс. Я думаю, что вы и без наших правовых обоснований дали бы всему отказы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ее защитники также заявили, что поддерживают свои письменные ходатайства о вызове в суд свидетелей и экспертов, однако отказались оглашать в суде правовые обоснования своих требований.

«Я отказываюсь от этого, потому что не вижу в этом никакого смысла», - заявил Ю.СУХОВ.

«Это, к сожалению, напрасно. Все это в суде не воспринимается», - добавил А.ПЛАХОТНЮК.

В свою очередь, Н.СИРЫЙ добавил, что судья Р.КИРЕЕВ своими действиями и нарушениями норм Уголовно-процессуального кодекса во время рассмотрения ходатайств защиты фактически принял позицию обвинения, которая заключается в том, что суд имеет достаточно доказательств обвинения для рассмотрения дела. «Действия судьи Р.КИРЕЕВА свидетельствуют о том, что в Украине не действует адвокатура», - заявил он.

В ответ судья Р.КИРЕЕВ заявил, что это «демонстративные, неуважительные высказывания в адрес суда».

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что «в этом судебном процессе дипломы с юридическим образованием не нужны, потому что право здесь ничего не решает, а решает только политическая целесообразность».