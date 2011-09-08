Ющенко: евроинтеграция - гарантия независимой демократической Украины

Лидер «Нашей Украины», Президент Украины в 2005-2010 годах Виктор ЮЩЕНКО убежден, что гарантией независимой демократической Украины является ее интеграция в евроатлантические институты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня во время выступления на экономическом форуме в Крынице (Польша).

По его убеждению, у Украины нет другой альтернативы, кроме как идти по пути международной политики безопасности и стать членом системы коллективной европейской безопасности, членство в НАТО и украинская независимость – это почти слова-синонимы, и все больше граждан и политиков осознают, что без НАТО Украине трудно обеспечить свою безопасность.

В.ЮЩЕНКО также отметил исключительную роль Европы в развитии Украины: «Европы без Украины не может быть. И Украина невозможна без Европы. Наша история с самого начала существования Украины неразрывно связана с Европой».

При этом он подчеркнул, что Украина может похвалиться многочисленными существенными вкладами в европейское искусство, музыку, историю, науку и технику. «Наша культура является европейской культурой, с европейскими ценностями, традициями, ожиданиями», - отметил он.

В своем выступлении В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в основе политики, которую проводилась до последнего времени в Украине, находился один посыл – Украина возвращается домой, Украина возвращается в Европейский Союз, потому что Украина всегда была, есть и, безусловно, будет европейским государством. «Наш выбор - это европейская демократическая цивилизация, к которой принадлежим по своей сути, природе, ценности которой мы создавали вместе с другими народами», - отметил он.

«Мы осознаем свою большую ответственность перед Европой за ее будущее. Но большая ответственность за Украину лежит и на Европе. Потому что если демократия в Украине потерпит поражение, под большим сомнением будут находиться и перспективы объединенной Европы», - заявил лидер «Нашей Украины».

Он также выразил мнение, что «без Украины европейский проект выглядит незавершенным, и прекращение процесса расширения ЕС на западных границах Украины несет в себе потенциальную угрозу глубокого раскола Европы, появления нового «железного занавеса» и новой «империи зла».