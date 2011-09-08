В пятницу, 9 сентября, в 19.00 в Киеве состоится финал Национального конкурса барменов Stella Artois.

Мероприятие проходит ежегодно. В этом году в Украине 180 барменов приняли участие в региональных отборочных турах, 28 из них будут состязаться в национальном финале за первое место и возможность представлять нашу страну на международном конкурсе в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Почти два десятилетия проходит международный конкурс барменов Stella Artois®, организатором которого выступает Международная компания «Анхойзер-Буш ИнБев». В Украине этот конкурс проводит ее часть - лидер отечественного пивоваренного рынка - компания «САН ИнБев Украина».

Конкурс состоится по адресу: Днепровский спуск, 1 (ресторан «Бельведер»)

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