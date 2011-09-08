Януковичу написали, что его подставляет Генпрокуратура

Группа украинских правоведов обратилась с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просит отменить немотивированное заключение экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», по словам доктора юридических наук Владимира ВАСИЛЕНКО, в письме говорится о том, что Генеральная прокуратура допустила ошибку и ошибочно квалифицировала поведение Ю.ТИМОШЕНКО.

«ТИМОШЕНКО как политическая фигура должна нести политическую, конституционную ответственность, а не уголовную», - отметил он.

Кроме того, доктор юридических наук отметил, что, согласно признанному во всем мире принципу раздельной ответственности, государство не отвечает за действия хозяйствующих субъектов, а хозяйствующие субъекты не отвечают за действия государства.

При этом В.ВАСИЛЕНКО добавил, что Ю.ТИМОШЕНКО на газовых переговорах действовала как государственный деятель.

«Нельзя вопрос политической ответственности решать с помощью Уголовного кодекса - это противоречит принципу верховенства права и Конституции», - заявил он.

По словам В.ВАСИЛЕНКО, правоведы в письме к Президенту просят отменить немотивированное заключение Ю.ТИМОШЕНКО и создать нормальные условия для участия сторон в судебном процессе.

Он также отметил, что Генпрокуратура подставляет Президента, потому что «если внимательно посмотреть на ход этого дела, то здесь прослеживается одна цель - помешать подписанию Украиной соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом».