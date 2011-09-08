Изнанники из НУ-НСа хотят вернуться во фракцию

Решение об исключение 12 членов фракции НУНС может быть отменено.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

В четверг утром в регламентный комитет поступили две жалобы, подписанные депутатами Екатериной Лукьяновой и Сергеем Харовским.

Они жалуются на то, что решение об исключение депутатов были приняты с нарушением регламента Верховной Рады.

В частности, речь идет об ошибках в протоколах, а также об отсутствии кворума при принятии этих решений.

Вместе с тем на утреннее заседание фракции НУНС прибыли почти все исключенные депутаты фракции. Неформальным лидером этой группировки выступил Давид Жвания.

Как известно, во вторник фракция НУНС исключила из своего состава 12 депутатов.

Как сообщила пресс-служба партии "Наша Украина", были исключены депутаты: Давид Жвания, Екатерина Лукьянова, Владимир Марущенко, Олег Новиков, Александр Омельченко, Игорь Палица, Владимир Поляченко, Сергей Харовский, Виктор Шемчук, Николай Круць, Владислав Каськив, Сергей Василенко.