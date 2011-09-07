Тимошенко говорит, что дала директивы по просьбе «бюрократа» Дубины

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в 2009 году выдала директивы делегации НАК «Нафтогаз Украины» на проведение газовых переговоров с Россией просьбе тогдашнего председателя правления этой компании Олега ДУБИНЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании в Печерском райсуде Киева.

«Поскольку директивы утверждались по просьбе ДУБИНЫ, я это подчеркиваю. Я не просто так писала директивы, я предоставила текст ему на ознакомление: устраивает ли его то, что там написано. Другими словами, он просто должен был посмотреть, учла ли все я там, что ему нужно было», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, эти директивы были подготовлены по результатам совещания в Доме правительства России с тогдашним министром топлива и энергетики Украины Юрием ПРОДАНОМ и председателем НАК «Нафтогаз Украины» О.ДУБИНОЙ в присутствии тогдашнего руководителя службы по обеспечению деятельности премьер-министра Украины Михаила ЛИВИНСКОГО.

Во время допроса представитель государственного обвинения Василий БАЙРАЧНЫЙ спросил у Ю.ТИМОШЕНКО, по каким причинам О.ДУБИНА попросил ее подписать директивы.

«Каждый бюрократ хочет иметь бумагу. Нужна бумага? Я оформила в письменном виде. И, кстати, это не противоречит действующему законодательству. Я имею право в письменном виде оформлять поручение», - ответила Ю.ТИМОШЕНКО.

Другой представитель государственного обвинения Лилия ФРОЛОВА спросила у Ю.ТИМОШЕНКО, знает ли она, где хранится оригинал ее директив.

Ю.ТИМОШЕНКО ответила, что делопроизводство не входит в компетенцию премьер-министра. «Поэтому, где хранится этот документ, должны были установить органы следствия. Но я думаю, что, по условиям делопроизводства, все должно было храниться в Министерстве топлива и энергетики. Но, учитывая, что теперь министр топлива и энергетики имеет отношение к «РосУкрЭнерго», то какие документы там сохранились, не знаю», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также в своих показаниях в очередной раз подчеркнула, что во время досудебного следствия О.ДУБИНА и его тогдашний первый заместитель Игорь ДИДЕНКО давали свои показания под давлением. В частности, по ее информации, О.ДУБИНЕ угрожали арестом и приговором, а И.ДИДЕНКО незаконно удерживали в следственном изоляторе.