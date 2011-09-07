Госказначейство не видит нарушений в расходах Луценко (документ)

Народный депутат от партии “Народная самооборона” Геннадий МОСКАЛЬ заявляет, что средства на празднования Дня милиции в годы, когда министром внутренних дел был Юрий ЛУЦЕНКО, перечислялись без нарушений законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Народная самооборона”.

Государственное казначейство Украины подтвердило, что перечисление бюджетных средств МВД в интересах ГП «Национальный дворец искусств «Украина» (в чем обвиняют экс-министра Ю.ЛУЦЕНКО) не было нецелевым использованием бюджетных средств, говорится в сообщении.

“Эти средства были заложены в бюджет МВД в 2008 и 2009 годах по коду экономической классификации расходов 1172 «Отдельные мероприятия по реализации государственных (региональных) программ, не отнесенных к мероприятиям развития». Этот код экономической классификации расходов Министерство финансов не отменяло”, – заявил Г.МОСКАЛЬ.