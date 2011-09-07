Российские блогеры проникли на режимные объекты Минска

Милиция проверяет информацию о проникновении российских блогеров на ряд режимных объектов в Минске.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об сообщил журналистам первый заместитель начальника Управления правопорядка и профилактики МВД Беларуси майор Иван КУБРАКОВ.

"Информация проверяется. Если она появилась в Интернете, это еще не значит, что она соответствует действительности. А если информация подтвердится, будем разбираться, будем принимать дополнительные меры безопасности", - заявил он.

Сегодня утром в Интернете появились фотографии российских блогеров, которые утверждают, что без особого труда проникли на ряд режимных, в том числе особо охраняемых, объектов белорусской столицы. Среди таких объектов - действующие и строящиеся станции метро, осветительные мачты стадиона "Динамо", башня с часами в здании напротив КГБ, крыша гостиницы "Беларусь" и другие. Блогеры выложили фотоснимки, подтверждающие их слова.