Украине напомнили: соглашение с ЕС - одно, а его ратификация - другое

Еврокомиссия может принять участие в аудите подписанного в 2009 году газового контракта между Украиной и Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

Польский министр отметил, что Европейский Союз, который получает 25% газового импорта через украинскую территорию, принимал участие в подготовке газового договора 2009 года. Этот факт, по его мнению, дает основания для участия Еврокомиссии в его аудите.

«Европейская комиссия могла бы принять участие в аудите этих договоров», - сказал Р.СИКОРСКИЙ, которого цитирует РАР.

Он также отметил ускорение переговоров между Украиной и Евросоюзом относительно соглашения об ассоциации и создания зоны свободной торговли, напомнив, что документ может вступить в действие лишь в случае соблюдения украинской властью европейских стандартов.

«Украинская власть должна осознавать, что заключение соглашения - это одно, а ратификация в Европарламенте - это другое”, - сказал министр.