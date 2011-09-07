Азаров ищет минеров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что местные органы власти не готовы к высоким темпам проведения реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«К взятому высокому темпу реформирования оказались не готовыми местные органы самоуправления», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, например, был принят закон о градостроительной деятельности, под который была разработана соответствующая нормативно-правовая база. «Однако выполнение ряда его положений тормозится из-за отсутствия в большинстве городов генеральных планов развития, а также так называемого зонинга. То есть, эффективная и быстрая реализация действительно революционного закона перечеркнута отсутствием стратегического плана развития территорий. И таких примеров очень много», - отметил премьер.

Также он считает, что этому мешает произвол чиновников и коррупция. «Коррупция и произвол чиновников делают из этого поля государства настоящее минное поле. Наступило время отчитываться, кто и как его разминирует, и нести за это ответственность», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он поручил Секретариату Кабинета министров в течение двух недель подготовить аналитический доклад о сокращении количества регуляторных актов и процедур отмены разрешений и согласований по удешевлению административных услуг и о том, как органы власти исполняют обязанности по получению гражданами актов на землю.