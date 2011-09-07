Министр иностранных дел Словакии беседовал с Турчиновым

После переговоров с Виктором Януковичем, Николаем Азаровым и главой МИД Украины Грищенко министр иностранных дел Словакии Микулаш Дзуринда встретился с первым заместителем председателя партии «Батькивщина» Александром Турчиновым. Об этом сообщает пресс-служба БЮТ.

Во время разговора был обсужден вопрос евроинтеграционных перспектив Украины, внутриполитическая ситуация в нашем государстве, в том числе и суд над Юлией Тимошенко, который, по словам Турчинова, дискредитирует Украину в глазах всего мира.

Александр Турчинов заверил зарубежного гостя: "Украинская оппозиция считает вопрос евроинтеграции Украины одной из приоритетных задач, которую власть, развязавшая в стране политические репрессии, ставит под серьезную угрозу".