Гриценко: Украина нужна Путину для создания империи

«Самая большая угроза Украины во внешнем измерении – это Россия», - заявил в эфире программы «Свобода слова» председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Украины, по его словам, сегодня разворачивается война против Украины. «Пока еще это война торговая, энергетическая, информационная. Однако я не исключаю и другие способы давления со стороны России», - сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

Председатель «Гражданской позиции» уверен: поскольку 4 декабря в России будут проходить выборы в Думу, а в марте следующего года наш северный сосед будет избирать Президента, Владимиру ПУТИНУ нужно сейчас показать, что он – «собиратель земель». «Собрать Молдову уже не выйдет, Азербайджан и Беларусь также. С Киргизией и Таджикистаном империю не построишь, поэтому Украина – для них ключевая», - считает А.ГРИЦЕНКО.

Народный депутат уверен, что РФ засуетилась потому, что для Украины абсолютно реальным становится согласование и подписание Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.

«Более 60% граждан по всей стране поддерживают европейское измерение, в парламенте более 400 депутатов «за» движение в Европу. Виктор ЯНУКОВИЧ также не хочет идти в Таможенный союз, потому что там он никто так же, как и украинские олигархи. Это в Украине они - олигархи и могут на что-то влиять, а там в каждом субъекте РФ таких на рубль ведро», - отметил председатель «Гражданской позиции».

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул: «Сейчас, когда совпали интересы и граждан, и власти, нужно встать всем плечо к плечу и отстоять стратегический европейский выбор Украины».