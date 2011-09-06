Суд не признал виновными защитников палаток на Крещатике

Шевченковский районный суд Киева не нашел состава административного нарушения в действиях шести из семи человек, которые были задержаны вчера за злостное неповиновение работникам милиции при попытке установить палатки на Крещатике.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, лишь одного из задержанных суд решил оштрафовать на 136 грн.

В главке отметили, что удивлены этим решением суда.

"Милиция действовала законными методами и в пределах своих полномочий, пытаясь предупредить незаконные действия граждан. Если бы милиция по этому поводу никак не реагировала, тогда это можно было бы расценить как нарушение с ее стороны", - сказали в столичном главке.

Вместе с этим в милиции предположили, что определенным образом на вердикт суда могло повлиять присутствие в зале судебного заседания группы народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Киеве "Беркут" снес 5 палаток армейского типа, на противоположной от Печерского районного суда стороне Крещатика, который рассматривает дело лидера "Батькивщины", экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. На палатках были флаги с символикой Коалиции участников Оранжевой революции. Между бойцами спецподразделения МВД "Беркут" и людьми периодически возникали драки.

Семь активных участников, которые оказали злостное неповиновение, были задержаны и доставлены в Шевченковское райуправление милиции. В отношении них составлены административные протоколы согласно со ст.185 КУоАП с дальнейшим направлением материалов в суду для принятия решения.