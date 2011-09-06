Фельдман: тестирование детей перед школой - инструмент дискриминации

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН заявляет, что введение запрета на проверки знаний детей при приеме в школы предотвратит нарушение их прав.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ФЕЛЬДМАНА по поводу принятого сегодня парламентом Закона Украины “О внесении изменений в статью 18 Закона Украины “Об общем среднем образовании” (относительно предотвращения дискриминации при поступлении в начальную школу)”.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, который является автором законопроекта, на сегодняшний день при приеме детей в обычные общеобразовательные школы все чаше применяется практика тестирования знаний.

«Зачастую, такое тестирование является основанием для принятия решения о незачислении ребенка в школу, что нарушает статьи Конституции Украины о равенстве прав детей и о гарантированном обязательном школьном образовании.

Дети идут в школу не для того, чтобы школьные администрации оценивали уровень их дошкольной подготовки, а чтобы получать знания. Если речь идет о неспециализированных школах, то никакого тестирования быть не должно, т.к. это часто превращается в инструмент дискриминации детей из малообеспеченных семей вымогания денег у родителей», – считает А.ФЕЛЬДМАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины “О внесении изменений в статью 18 Закона Украины “Об общем среднем образовании” (относительно предотвращения дискриминации при поступлении в начальную школу)”.

Законом запрещается проверять уровень знаний во время зачисления детей в общеобразовательное учебное заведение, кроме гимназий, лицеев, коллегиумов, специализированных школ (школ-интернатов).