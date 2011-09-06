Из фракции НУ-НС исключили 15 депутатов

На сегодняшнем заседании фракции «Наша Украина – Народная самооборона» принято решение об исключении из фракции пятнадцати народных депутатов.

Об этом УНИАН сообщил источник во фракции.

По словам собеседника, две основных причины для исключения: вход народного депутата в парламентское большинство и поддержка «харьковских соглашений».