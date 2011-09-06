Вечернее заседание ВР сегодня не состоится

В Верховной Раде сегодня не будет вечернего пленарного заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 260 народных депутатов из 313, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время депутаты решили продолжить утреннее пленарное заседание до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Ориентировочно парламент должен закончить свою работу в 15.00.