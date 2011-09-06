Вечернее заседание ВР сегодня не состоится
14:12, 06 сентября 2011Политика
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Нардепы решили управиться пораньше
В Верховной Раде сегодня не будет вечернего пленарного заседания.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 260 народных депутатов из 313, зарегистрированных в сессионном зале.
В то же время депутаты решили продолжить утреннее пленарное заседание до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.
Ориентировочно парламент должен закончить свою работу в 15.00.
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