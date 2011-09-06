Рекомендации Венецианской комиссии Янукович берет под свой контроль

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает взять под личный контроль внесение в законопроект о выборах народных депутатов рекомендаций Венецианской комиссии и других международных организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время открытия 9-й сессии парламента.

По словам Президента, принятие закона о выборах народных депутатов станет экзаменом на зрелость украинского парламентаризма.

Он отметил, что национальное избирательное законодательство должно стимулировать развитие парламентаризма, партийной системы, реально развитие местного самоуправления.

«Со своей стороны, я беру под личный контроль вопрос учета рекомендаций Венецианской комиссии и ОБСЕ как в новом проекте закона, так и во время дальнейшей работы в направлении унификации избирательного законодательства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, законопроект о выборах народных депутатов разработала рабочая группа во главе с министром юстиции Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

23 июня 2011 года Министерство юстиции Украины направило для предоставления экспертных выводов в международные организации переведенный на английский язык проект закона «О выборах народных депутатов Украины». По данным пресс-службы Минюста, законопроект направлен в Европейскую Комиссию «Демократия через право» (Венецианская комиссия), Международный фонд избирательных систем (IFES) и Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Украина ожидает осенью получить от международных экспертных организаций выводы относительно законопроекта о выборах народных депутатов.