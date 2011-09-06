Задержанных вчера на Крещатике сегодня будут судить

Милиция отпустила пять из семи задержанных человек, которые вчера на Крещатике пытались установить палатки.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, 5 сентября около 16.30 по ул. Крещатик, 27 в столице сотрудниками милиции были пресечены противоправные действия группы граждан одной из общественных организаций, которые пытались незаконно установить туристические палатки на тротуаре.

Семь активных участников, совершавших злостное неповиновение, были задержаны и доставлены в Шевченковское райуправление милиции. В отношении их составлены административные протоколы согласно ст.185 КУоАП с последующим направлением материалов в суд для принятия решения.

Среди семи задержанных только три жителя столицы, двое - помощники народных депутатов Украины, один человек дважды раньше был осужден за убийства в середине 1990-х годов и мошенничества в 2007. Оба преступления совершены в Одесской области.

После составления административных материалов два человека были оставлены в комнату для задержанных, остальные - отпущенные до судебного заседания.

Судебное рассмотрение административных дел этих нарушителей назначено на сегодня.

Как сообщал УНИАН, на Крещатике, на противоположной стороне от Печерского райсуда, Всеукраинская общественная организация «Коалиция участников Помаранчевой революции» пыталась установить 5 палаток, однако бойцы спецподразделения МВД «Беркут» помешали установлению палаток силовыми методами.

Позже в тот же день народный депутат Украины Юрий ОДАРЧЕНКО (фракция «БЮТ-Батькивщина») заявил о законности установления палаток на Крещатике и неправомерности действий сотрудников спецподразделения «Беркут» относительно участников акции протеста против уголовного преследования экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.