Кивалов едет в Париж

7 сентября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ примет участие в заседании Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека, которое состоится в Париже.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

Как сообщается, комитет рассмотрит вопросы злоупотребления в сфере государственных тайн и национальной безопасности, борьбы с тероризмом, защиты частной жизни и личных данных в Интернете и угрозы верховенству права в государствах – членах Совета Европы.

«Я как член юридического Комитета Парламентской Ассамблеи от Украины считаю, что все вопросы, рассматривающиеся этой международной организацией, для нашей страны очень актуальны. Думаю, в ближайшее время мы воспользуемся передовым европейским опытом в такой проблемной для нас сфере, как защита частной жизни и личных данных в Интернете. Ни для кого не секрет, что тут у нас, я имею в виду Интернет-СМИ, далеко не все урегулировано законом. Сегодня толком не защищены ни те, про кого пишут, ни те, кто пишет. Навести порядок здесь, безусловно, надо», – сказал С.КИВАЛОВ.