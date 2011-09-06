Польский эксперт: дело Тимошенко стало ловушкой для Януковича

Европейский Союз не заинтересован в срыве переговоров об ассоциации и зоне свободной торговли с Украиной, но из-за судебного процесса над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО может прибегнуть к затягиванию подписания документов.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ, комментируя последние заявления европейских политиков на неформальном саммите министров иностранных дел Евросоюза в Сопоте.

«Всегда легче возобновить переговоры, чем начинать после того, как они формально были сорваны. Думаю, никто не хочет покидать стол переговоров», - считает эксперт.

А.ШЕПТИЦКИЙ назвал фундаментальным вопрос евроинтеграции Украины для председательствующей во второй половине этого года в Евросоюзе Польши, отметив, что польская власть надеется на парафирование или подписание договора об ассоциации ЕС и Украины до 2012 года. По его словам, результат будет зависеть от развития ситуации в Киеве.

«Переговоры могут быть завершены, документ будет готов к подписанию, но будем затягивать с подписанием (из-за дела Ю.ТИМОШЕНКО)», - сказал эксперт.

По словам А.ШЕПТИЦКОГО, после парафирования или подписания документа его еще необходимо ратифицировать в 27 государствах Евросоюза.

Он также напомнил, что процесс ратификации Договора о партнерстве и сотрудничестве Украины и Евросоюза во времена президентства Леонида КУЧМЫ длился четыре года.

«Удержание ТИМОШЕНКО в тюрьме, без сомнения, нехорошее дело. А если бы ее отпустили, то это лишь подтвердило бы, что дело является политическим», - добавил он, назвав эту ситуацию ловушкой для украинской власти.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября руководитель МИД Польши Радослав СИКОРСКИЙ после неформального саммита министров иностранных дел государств Евросоюза в Сопоте заявил, что европейская сторона пока не будет срывать переговоры об ассоциации с Украиной.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Алан ЖЮППЕ сказал, что ЕС не согласится на договор об ассоциации, пока не будет положительно решено дело Ю.ТИМОШЕНКО.

Обеспокоенность арестом Ю.ТИМОШЕНКО также выразила в Сопоте высокий представитель ЕС по международным делам Кэтрин ЭШТОН.