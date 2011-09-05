МИД проверяет информацию о захвате украинцев в Ливии

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию СМИ о захвате и удержании граждан Украины в Ливии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Как сообщили сегодня СМИ, вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии (ПНС) задержали 19 граждан Украины по подозрению в военном пособничестве лидеру Джамахирии Муамару КАДДАФИ.

Задержанных обвиняют в том, что в качестве снайперов они принимали участие в боевых действиях на стороне войск М.КАДДАФИ. Украинцы уже несколько дней содержатся в одном из учебных центров на территории Триполи. Все они отрицают обвинения и говорят, что работали поварами и нефтяниками.