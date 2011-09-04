Эксперт: слабая Украина Европе не нужна

Празднование 20-й годовщины независимости Украины в Брюсселе выявило проблему ошибочного позиционирования нашей страны на международной арене, заявил президент Европейской ассоциации украинцев Алексей Толкачев.

Он отметил, что примерно "80-90% информационных сообщений об Украине в западных СМИ носят подчеркнуто негативный характер".

"Украина сегодня выглядит как слабая страна, страна-жертва, которая постоянно жалуется и просит помощи, - цитирует Украинская правда. - Европе такие не нужны, ей хватает и собственных проблем. Именно такой негативный имидж, неправильное позиционирование определяет неготовность ЕС принять Украину. Европа нуждается в сильных государствах. Она будет уважать те народы, которые уважают сами себя и могут сами себе помочь", - подчеркнул он.

Глава ЕАУ считает, что сегодня имидж страны можно исправить несколькими путями.

"Самый лучший – на основе достижений настоящего. Их, к сожалению, не так уж много. Особенно с учетом политической ситуации... Можно формировать положительный имидж авансом, рекламируя будущие достижения. Это сформирует в Европе большие надежды, связанные с Украиной, но их всем нам придется оправдать и отработать тяжким трудом... Самый надежный способ улучшить имидж Украины уже сегодня – сделать ударение на величественной тысячелетней истории. Начать, в конце концов, хвастаться не собственными трагедиями, а величественными свершениями прошлого", - предлагает он.