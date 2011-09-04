Симоненко: Компартия переходит в наступление

Коммунистическая партия переходит в наступление. Об этом заявил в субботу на пленуме Тернопольского областного комитета КПУ лидер коммунистов Петр Симоненко.

"44-й съезд внес огромный вклад в развитие теории нашей борьбы. В части идеологии Компартия Украины сегодня занимает первое место в СКП-КПСС", – цитирует пресс-служба КПУ.

Кроме того, по его словам, "КПУ – единственная партия, которая дала объективную оценку происходящему в Украине и рассказала, как стране выйти из кризиса".

"Все это дает нам основания утверждать, что оборонная тактика помогла нам сохранить достижения советского периода, а теперь мы переходим в наступление... Победить нашего врага – значит победить его в идеологической борьбе”, – подытожил он.

Выступая в эфире Тернопольской ОГТРК Симоненко заявил, что Компартия будет до последнего защищать граждан Украины от олигархической политики: "Коммунисты всегда держат свое слово. Мы не голосовали и не будем голосовать за Пенсионный кодекс… По решению 44-го съезда партии мы будем до последнего выжимать из Верховной Рады все возможное, чтобы защитить граждан Украины от олигархической политики", – сказал он.

Лидер КПУ также подчеркнул необходимость жесткого государственного контроля за ценами на продукты питания, а также на зерно.