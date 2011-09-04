Ефремов заявил о возможном присоединении к ПР других партий

В перспективе к Партии регионов возможно присоединятся еще нескольких политических партий.

Об этом на пресс-конференции в Луганске сообщил председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, сообщает пресс-служба партии.

"Мы должны понимать, что если наше государство будет развиваться дальше стабильно, то от этого выигрывают все", - отметил А.ЕФРЕМОВ..

"Но, в конечном итоге, начинают понимать и люди, которые окружают нас, и в том числе и народные депутаты, которые находятся в Верховной Раде, все больше и больше примыкают к так называемой партии власти. Потому что они видят, что здесь решаются проблемы", - сказал лидер фракции.

Как сообщал УНИАН, 16 августа лидер Партии регионов Николай АЗАРОВ объявил об объединении партий "Сильная Украина" и Партии регионов.

«Мы договорились выступить с Сергеем Леонидовичем (ТИГИПКО – УНИАН) с инициативой объединения наших партий, присоединения "Сильной Украины" к Партии регионов", - заявил премьер-министр.

Он отметил, что партии объединяются с целью консолидации усилий при проведении в Украине реформ.