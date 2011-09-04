В Киеве задержали жену бизнес-партнера Лазаренко

2 сентября в Киеве задержали Изабеллу Кириченко, жену бывшего бизнес-партнера экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко Петра Кириченко, сообщает Kyiv Post.

В обеденное время представители Генпрокуратуры нашли ее в одном из киевских ресторанов и пригласили на беседу в прокуратуру как свидетеля по делу о мошенничестве, а затем переквалифицировали ее в подозреваемую и задержали.

KyivPost ссілается на несколько источников, по словам которых, Изабеллу Кириченко обвиняют в мошенничестве и подделке документов о снятии ареста с квартиры ее мужа. Изабелла, которая уже около 10 лет гражданка США, недавно приехала в Украину, чтобы по доверенности продать квартиру, оформленную на мужа, но оказалось, что эта квартира находится под арестом.

Ранее киевская квартира Петра Кириченко была под арестом, затем арест с квартиры был снят, а сейчас эта недвижимость, как оказалось, снова под арестом.

Петр Кириченко в 90-х годах был бизнес-партнером Лазаренко, его близким другом: Лазаренко - крестный его внучки. Но когда в США был суд над Лазаренко, Кириченко, которого также обвиняли в отмывании денег, в обмен на свободу признал свою вину и стал основным свидетелем обвинения. С тех пор супруги Кириченко живут в Сан-Франциско.

Сейчас Изабелла Кириченко находится в изоляторе временного содержания. Вместе с ней также были задержаны еще двое граждан Украины - ее племянник, который был вместе с ней в ресторане, когда туда пришли представители прокуратуры, а также квартирный брокер. Последний помогал найти покупателей на квартиру мужа и предоставил Кириченко ордер на квартиру, в котором сказано о снятии ареста на квартиру.

В понедельник Кириченко должны доставить в суд, чтобы определить для нее меру пресечения.

По информации Kyiv Post, посольство США в Украине знает о задержании Кириченко и пытается с ней встретиться. Представители американского посольства не ответили на звонки KyivPost. Также на звонки не отвечал представитель Генпрокуратуры.

Источники в окружении Кириченко отмечают, что подозреваемая отрицает подделку документов, а в своем задержании усматривает политические мотивы.