Участницы чемпионата мира по шашкам играют на спецдосках

В Ровно сегодня начался чемпионат мира по шашкам-100 среди женщин.

Как передает корреспондент УНИАН, участницы чемпионата играют на современных электронных шашечных досках, что позволяет транслировать соревнования в он-лайн режиме.

По информации пресс-службы Ровенской областной государственной администрации, область уже во второй раз принимает международный спортивный форум лучших шашистов планеты. В 1997 году это был чемпионат мира по шашкам-64 среди мужчин.

Нынешний чемпионат продлится до 18 сентября. В нем принимают участие спортсменки из Украины, России, Нидерландов, Беларуси, Латвии, Китая, Литвы, Польши, США и Узбекистана.