Польша рассчитывает на «сильную» декларацию саммита в Варшаве

Польские власти рассчитывают на принятие «сильной» декларации по итогам сентябрьского саммита "Восточного партнерства" в Варшаве.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил руководитель польского МИД Радослав СИКОРСКИЙ после неформального саммита министров иностранных дел стран Евросоюза и кандидатов на вступление, который проходил в Сопоте 2-3 сентября.

Р.СИКОРСКИЙ отметил, что в ходе саммита дипломаты обсудили сотрудничество со странами-участницами утвержденной в 2009 году программы "Восточное партнерство".

"Как известно, имеем нелегкую ситуацию, как в Беларуси, так и в Украине, но подготовка к саммиту идет полным ходом, мы находимся на добром пути к "сильному" тексту декларации и важным решениям", - сказал министр, которого цитируют польские медиа.

По его словам, в ближайшее время могут быть завершены переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, и начаться аналогичные разговоры с Грузией и Молдовой.

По данным польского МИД, в саммите приняли участие высокий представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин ЭШТОН, а также представители государств, которые являются кандидатами на вступление в европейское объединение: Македонии, Черногории, Хорватии и Турции.

Как сообщал УНИАН, власти Польши, которая во второй половине этого года председательствует в Евросоюзе, объединяющем на данный момент 27 государств, декларировали намерение добиться увеличения финансирования "Восточного партнерства", на которое до 2014 года выделено 600 млн. евро.

Справка УНИАН. Инициатором новой политики Евросоюза в отношении стран - восточных соседей в 2008 году выступила Польша, которая вместе со Швецией добилась ее официальной инаугурации в мае 2009 года.

«ВП» предусматривает активизацию сотрудничества ЕС с шестью восточными соседями европейского объединения - Украиной, Беларусью, Грузией, Молдовой, Азербайджаном и Арменией, но не предусматривает возможностей для вступления в европейское объединение.