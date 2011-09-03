В Харькове из арендуемого помещения выселили СУМ и «Спадщину»

В Харькове по решению Харьковского апелляционного хозяйственного суда из арендованного помещения выселяют Союз украинской молодежи (СУМ) и общественную организацию «Спадщина».

Как передает корреспондент УНИАН, около 10.00 в помещение СУМ по адресу: улица Сумская, 44/2, прибыл судебный исполнитель, который зачитал соответствующее решение суда.

Вход в здание перекрыли около десяти работников милиции, не пропуская внутрь представителей прессы и членов организации. Около 12.00 члены СУМ начали выносить из помещения имущество организаций и загружать его в автомобили.

По словам председателя Харьковской городской организации общества «Спадщина» Валерия ДЯЧЕНКО, реальных причин для расторжения соглашения об аренде помещения и выселения из него организаций нет, а «судебный исполнитель объявил только формальные причины», на которые опирался суд при вынесении решения.

В.ДЯЧЕНКО выразил удивление тем, что судебные исполнители начали исполнять решение «мгновенно», несмотря на то, что организации, в соответствии с законодательством, имели возможность еще на протяжении 10 суток обжаловать решение.

Председатель СУМ Роман ЧЕРЕМСКИЙ подчеркнул, что «решение незаконное», и сообщил, что «последние украинские организации» в Харькове будут обжаловать решение Харьковского апелляционного хозяйственного суда. Он отметил, что сейчас СУМ и «Спадщина» не имеют другого помещения, в которое бы они могли переехать.

Член Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Инна ЗАХАРОВА сообщила корреспонденту УНИАН, что после соответствующего обращения СУМ и «Спадщины» юристы ХПГ «обжалуют выселение» этих организаций в Европейском суде.