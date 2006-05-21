Взрыв в багдадском ресторане

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в одном из ресторанов в Багдаде в воскресенье, 13 человек погибли, еще 18 ранены, сообщает катарский телеканал "Аль-Джазира".

Подробности инцидента не приводятся. Ранее агентство Рейтер сообщало о восьми погибших и пяти раненых в результате этого теракта.

Это уже второй теракт в Багдаде за сегодняшний день. Ранее на одной из улиц в восточном районе Новый Багдад, где сосредоточены офисные здания, взорвалась заложенная на дороге бомба, погибли пять человек, ранения получили 30.

Это уже третий теракт в иракской столице после формирования нового правительства Ирака.

Подробности по материалам: Reuters, РИА "Новости"