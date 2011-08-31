Табачник утверждает, что оговорился, заявив «Украина - на 56 месте, мы - на 72»

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что оговорился, говоря о том, что «мы находимся на 72-м месте» в рейтинге развития образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Я желаю вам в жизни никогда не допускать оговорок, особенно, если вы 10-12 раз в день выступаете», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он отметил, что по результатам исследования, обнародованного на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Украина находится на 56-м месте, а среди ближайших соседей Украины Польша - на 64-м, Россия – на 72-м, Грузия – на 113-м.

По данным ТСН, во время выступления на областной конференции педагогических работников Днепропетровской области Д.ТАБАЧНИК сравнивал развитие образования в Украине и России. «По результатам исследования, обнародованного на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Украина - 56 место, а мы - на 72-м», - заявил Д.ТАБАЧНИК. При этом, по данным этого исследования, на 72-м месте находится Россия.