Пукач подтверждает свои показания о заказчиках убийства Гонгадзе

Бывший начальник Департамента разведки и внешнего наблюдения МВД Украины Алексей ПУКАЧ в суде подтверждает свои показания о заказчиках убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после завершения судебного заседания сообщила адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

«Он называет те фамилии, которые он называл раньше. Называет фамилии КУЧМЫ, Кравченко, ЛИТВИНА, ДЖИГИ, но назвать эти фамилии мало – нужно честно описывать обстоятельства, потому что только честно описанные обстоятельства могут быть подтверждены в ходе судебного следствия», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

По ее словам, в то же время суд может признать любое лицо виновным только в том случае, если есть не только показания одного человека, но в том случае, когда эти показания проверены другими доказательствами: когда есть другие свидетели, когда есть письменные доказательства и т.п.

В контексте этого адвокат еще раз отметила, что во время досудебного следствия органы прокуратуры не проверяли должным образом показания А.ПУКАЧА.

Вместе с тем она выразила убеждение, что во время судебного следствия сторона защиты будет делать все возможное для того, чтобы исследовать все обстоятельства по делу.

«Но следует помнить, что наше уголовно-процессуальное законодательство построено таким образом, что недоработки в ходе досудебного следствия означают фактически несостоятельность судебного следствия», - отметила В.ТЕЛИЧЕНКО.

Следующее судебное заседание по делу начнется 31 августа в 11.00.

Журналист Г.Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по заключению экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Г.Гонгадзе. Однако тело до сих пор не похоронено, поскольку мать журналиста Леся ГОНГАДЗЕ отказывается признавать, что найденные останки принадлежат ее сыну.

А.ПУКАЧ долгое время находился в розыске в связи с причастностью к убийству журналиста, в июле 2009 года был задержан в Житомирской области, и с того времени находится под стражей. Генпрокуратура в декабре 2010 году заявила о завершении расследования уголовного дела по обвинению А.ПУКАЧА в убийстве журналиста Г.Гонгадзе. Следствие установило, что А.ПУКАЧ совершил убийство журналиста по указанию в то время министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко.

18 августа Печерский суд выделил из дела А.ПУКАЧА материалы, касающиеся Ю.Кравченко, и отправил их на дополнительное расследование.