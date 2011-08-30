Визит Януковича в Польшу в Киеве называют рабочим, в Варшаве - сугубо частным

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с рабочим визитом в Республику Польша.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины. Как ожидается, в Гданьске глава Украинского государства примет участие в церемонии чествования погибших во Второй мировой войне. Также состоится встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Республики Польша Бронислава КОМОРОВСКОГО в формате «с глазу на глаз».

Как сообщил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН, рабочий визит Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в Республику Польша проходит по приглашению Президента этой страны Б.КОМОРОВСКОГО. «Визит главы Украинского государства состоится в период председательства Польши в Европейском Союзе, следовательно, темы европейской интеграции Украины, в частности вопросы завершения переговоров относительно Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС уже в этом году, будут доминирующими во время встречи президентов Украины и Польши», - сказал глава Администрации Президента.

Планируется также, что главы государств обсудят состояние и перспективы развития торгово-экономических отношений, ведь Польша является крупнейшим торговым партнером Украины среди стран Центрально-восточной Европы, и по итогам первого полугодия 2011 года занимает четвертое место среди стран мира с показателем внешнеторгового оборота с нашим государством в 2,9 млрд. долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ во время сегодняшней встречи с главой Украинского государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ планирует обсудить вопросы, связанные с арестом бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сказал министр канцелярии Президента Польши Славомир НОВАК.

Он назвал визит В.ЯНУКОВИЧА в Польшу "сугубо частным", заметив, что Б.КОМОРОВСКИЙ направил приглашение Президенту Украины еще несколько месяцев назад.

"Президент КОМОРОВСКИЙ порой хочет проводить дипломатию немного неформальным способом. Недавно принимал в Хеле канцлера Германии Ангелу МЕРКЕЛЬ с супругом. Теперь встреча с Президентом ЯНУКОВИЧЕМ", - отметил С.НОВАК, которого цитирует веб-сайт польского президента.

"Мы хотели бы, чтобы эта дипломатия разыгрывалась на разных уровнях: мягче, порой немного тверже", - добавил он.

С.НОВАК также напомнил, что в сентябре в Варшаве состоится саммит "Восточного партнерства", наибольшей страной-участницей которого является, собственно, Украина.

Кроме этого, по его словам, актуальной остается тема подписания договора об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом, что активно поддерживает Польша.

Между тем, в опубликованном сегодня материале в Gazeta Wyborcza советник Президента Польши Роман КУЖНЯР выразил мнение, что арест экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО может сорвать подписание договора об ассоциации Украины с Европейским Союзом в 2011 году.

Р.КУЖНЯР отметил, что многие европейские политики считают дело Ю.ТИМОШЕНКО политическим. По его словам, на Западе политики несут политически-конституционную ответственность за свои поступки, а не криминальную, что имеет место в Украине.

“Уголовное дело против ТИМОШЕНКО, которое имеет признаки преследования демократической оппозиции, является непонятным не только во многих западноевропейских столицах, но и в Варшаве”, - заявил он.

Советник польского Президента отметил, что официальная Варшава надеется на подписание договора о создании зоны свободной торговли и Ассоциации между Украиной и ЕС еще в этом году, когда Польша будет председательствовать в Евросоюзе.

“Развитие ситуации в Киеве может связать Польше руки в этом деле. Верх могут взять аргументы политиков и государств, которые негативно относятся к вступлению Украины в Евросоюз”, - написал Р.КУЖНЯР.

По его словам, в случае неподписания договора об ассоциации разговоры могут затянуться “на очередные долгие месяцы, а, может, и значительно дольше”.

“Думается, что власть в Киеве, особенно Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, должен учитывать такую возможность. Было бы фатально, если бы над Днепром не оценили серьезность ситуации”, - отметил Р.КУЖНЯР.

Советник Президента Польши выразил надежду, что украинская власть это осознает, и не будет «забивать гол в свои ворота».