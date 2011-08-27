Пресс-секретаря Тимошенко возмутило заявление из СИЗО

Власть пытается скрыть истинную ситуацию с состоянием здоровья экс-премьера, лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря лидера партии "Батькивщина" Марины СОРОКИ, размещенном на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

«Нас возмущают и удивляют некомпетентные комментарии пресс-службы Государственной пенитенциарной службы о том, что состояние здоровья Юлии ТИМОШЕНКО не изменилось. Диагнозы должны ставить профессиональные медики, а не представители пресс-службы. К тому же и первоклассник может сказать, что по внешнему виду даже медицинский работник не может поставить точный диагноз», - подчеркнула пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО.

М.СОРОКА напомнила, что Ю.ТИМОШЕНКО уже 12-й день настаивает на том, чтобы врач и медсестра, которым она доверяет, взяли у нее анализ крови. «Это необходимо для того, чтобы, во-первых, получить точный, а не сфальсифицированный результат, во-вторых, обеспечить конфиденциальность медицинской информации - это право закреплено в законодательстве (в Конституции и Гражданском кодексе). В-третьих, режим уже использовал судебную систему и работников прокуратуры для фальсификации дела, теперь, по замыслу власти, пришла очередь медиков», - подчеркивается в заявлении.

Как отметила М.СОРОКА, власть по непонятным причинам отказывает Ю.ТИМОШЕНКО в праве быть осмотренной врачом, которому она доверяет. Тем самым режим нарушает права Ю.ТИМОШЕНКО, о чем уже заявляла Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, добавила пресс-секретарь лидера «Батькивщины».

«Я не исключаю, что такое поведение режима связано с тем, что власть пытается что-то скрыть. Нас всех беспокоит состояние здоровья Юлии Владимировны, поэтому очень важно узнать причины ухудшения состояния ее здоровья, а это возможно лишь при условии проведения исследований», - подчеркивается в заявлении.

По убеждению пресс-секретаря Ю.ТИМОШЕНКО, власть незаконно отказывает Ю.ТИМОШЕНКО в праве на сохранение и охрану здоровья так же, как нагло и незаконно лишила ее свободы.

«О том, что Юлия ТИМОШЕНКО - жертва политических репрессий, свидетельствуют материалы дела. Например, в седьмом томе, который уже огласил КИРЕЕВ, доказано, что НАК "Нафтогаз" никаких убытков за транспортировку газа в 2009 году не имел.

О том, что Юлия ТИМОШЕНКО не превышала полномочий, говорят даже свидетели прокуратуры. То, что суд над Юлией ТИМОШЕНКО - это попытка власти расправиться с политическим оппонентом, говорит и международное сообщество, которое также признает, что газовое дело сфабриковано», - подчеркивается в заявлении.